Tre kommuner fra Syd- og Sønderjylland er blandt de 25 kommuner med den højeste andel af 25-35-årige, der har fuldført en erhvervsuddannelse.

En landkommune defineres ved at have under 30.000 indbyggere i kommunens største by og en jobtilgængelighed under 40.000.



Tendensen har ifølge Asger Bromose, der er fuldmægtig i Danmarks Statistik, været den samme i flere år.

- Det geografiske mønster, vi ser her, har ligget stabilt i en længere årrække. Ser man på udviklingen tilbage fra 2012 og frem, er det stort set de samme kommuner, der har haft højest og lavest andel af grundskoleelever, der har taget en erhvervsuddannelse, siger Asger Bromose i meddelelsen.