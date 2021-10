Unge snyder med ID for at komme på værtshus og diskotek

En 17-årig dreng fra Aabenraa kan nu se frem til at blive sigtet for dokumentfalsk, efter at han forsøgte at komme ind på et værtshus i Haderslev med et forfalsket pas.

Sagen er et af flere eksempler på snyd med ID, der nu får Syd- og Sønderjyllands Politi til at advare mod at begå dokumentfalsk.

- Det er åbenbart for fristende for nogle af de helt unge at komme ud i nattelivet med andre unge over 18 år, og nok ikke mindst nu, hvor samfundet åbner igen efter lang tid med covid-19, fortæller politikommissær Dennis Holst, fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

En plet på straffeattesten

Konsekvenserne ved at bruge falsk Id giver ikke kun en bøde, men det betyder også, at man risikerer at få en plet på sin straffeattest.

- En ting er bøden, en anden ting er, at får man en plet på straffeattesten, kan det blive sværere at få drømmejobbet, siger Dennis Holst.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer derfor forældre til at tage en snak med deres store børn, hvis de har en mistanke om forsøg på snyd med ID.

Politiet oplyser, at der på kort tid har været fire episoder, hvor unge har forsøgt at snyde med ID. To i Haderslev, en i Sønderborg og en i Varde.