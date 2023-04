Unge sydjyske forskere er i finalen

Konkurrencen er opdelt i et juniorspor for grundskoleelever og et senior-spor for elever på ungdomsuddannelser.

Sydvestjyllands Efterskole, Bramming:

- Leah og Oskar: Genanvendelse af tyggegummi (Junior)

- Isabella: Hvordan kan man bruge musikken som redskab (Junior)

- Karoline og Laura: Bedre juicebrikker (Junior)

Nordborg Slots Efterskole, Nordborg:

- Vanessa, Ella og Jeppe: Laserkøler (Junior)

- Mikkel, Thomas og Daniel: Tesig (Junior)

Fredericia Gymnasium, Fredericia:

- Andreas: Bakterier som kan nedbryde PFAS (Senior)

Fredericia Realskole, Fredericia:

- Sofie: Lyden i vores hverdag (Junior)

- Mads: Jobsøgningsplatform for unge (Junior)

- Rebecca: Mennesket på Mars (Junior)

Vejle Tekniske Gymnasium, Vejle:

- Daniel: Opvarmning og præstation (Senior)

Rosborg Gymnasium & HF, Vejle:

- Emil: Hvordan lyd kan blive til lys (Senior)