Usædvanlig varme udfordrer naturen: - Det er bekymrende

Men de usædvanlige, varme temperaturer på denne årstid har også andre negative konsekvenser for naturen. Den sætter nemlig gang i en negativ dominoeffekt.

- Bekymringen går på, om naturen kan nå at følge med. Går det for hurtigt for eksempel med planterne, jamen så går det ud over insekterne, derefter fuglene, så rovdyrene og sådan kan du blive ved, fortæller naturvejlederen.

Og hvis dette oktobervejr bliver en ny standard for fremtiden, vil det betyde ændringer i den natur, vi kender.

- Vi risikerer, at vi sætter noget over styr. Lige nu ser vi, at udviklingen går stærkt, så på den måde er det bekymrende, siger Jørn Chemnitz.

Rådne kartofler

Det er ikke kun i landets skovbunde, at svampeforholdene er anderledes i år. I landbruget mærker man nemlig også varmen have en negativ effekt.

- Vores nyopgravede kartofler rådner, hvis de skal ligge for længe. Og det er jo spildt arbejde og penge, siger kartoffelavler Tobias Petersen.