Usædvanligt mange markbrande i weekenden - det skal du gøre, hvis du ser en mark i flammer

Jens Mølgaard forventer ikke, at et forbud bliver nødvendigt i denne omgang:

- Jeg følger også vejrudsigten, og indtil videre så viser prognoserne store mængder regn om kort tid.

Hvis du ser en mark i brand

Hos Brand & Redning Sønderjylland oplever de heller ikke brande udover det sædvanlige. Men Jesper Damm, der er afdelingsleder for Forebyggelse og Myndighed, har et godt råd til folk, der ser en mark i brand:

- Den almindelige borger skal så vidt muligt holde sig væk, fordi de har ikke materiellet til at at gøre nogen forskel, så de risikerer at komme til at holde i vejen med deres biler på adgangsveje for udrykningskøretøjer.