Usædvanligt mange spritbilister på vejene

I løbet af natten til søndag blev otte personer sigtet for at køre bil med en promille over den lovlige på 0,5.

Det er et usædvanligt højt antal af bilister, der skulle forbi lægen over have taget en blodprøve, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Karsten Høy til TV SYD.

Det ser ud til at fortsætte i nat. De seneste to timer er der taget yderligere 3 spritbillister og en der var påvirket af euforisernede stoffer. Vi har heldigvis ikke haft nogen færdselsuheld. Vagtchefen. #politidk https://t.co/tX7HLguGVf — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 7, 2020

Spritbilisterne var fordelt over hele regionen. Hvorfor der i nat var flere end normalt, kan politiet ikke umiddelbart konkludere noget på.

- Det er et usædvanligt højt antal i forhold til en normal weekend som denne. Hvorfor vi oplever flere netop nu, er svært at sige noget om. Det kan også forekomme, at vi sigter så mange, når der ikke er corona-restriktioner på værtshusene. Antallet i nat må derfor betragtes som en tilfældighed, fortæller vagtchef Karsten Høy.

Senest kunne Syd- og Sønderjyllands Politi sigte endnu en person for at køre bil påvirket af spiritus. Politiet fandt personen, da denne var kørt af vejen tæt ved Ølgod. Det blev således den niende bilist, der skulle en tur forbi lægen og have taget en blodprøve.