Usikkerhed om konfirmationer - flere sogne har nye datoer på vej

Horsens

I Horsens Provsti er der 25 sogne, og de har delt sig på midten. Halvdelen har flyttet konfirmationerne længere frem i foråret, og den anden halvdel har udskudt dem til efter sommerferien i enten august eller september.

- Når tiden er, som den er, vil kirken stå på tæer for, at de unge og deres familier kan få en god fest, fortæller provst Annette B. Bennedsgaard.

Men de skiftende restriktioner gør det ikke lettere. Før seneste stramning kunne man holde en del af festen uden for kirken, men det er ikke længere lovligt, da man må kun være fem samlet - også udendørs. Samtidig er kvadratmeterkravet skærpet, så der nu skal være 7,5 kvadratmeter per gæst i kirken, hvor det kun var fire kvadratmeter før.

Vejle

I Vejle har de fleste sogne valgt at beholde de først oplyste datoer, men de tilbyder samtidig alternative datoer på den anden side af sommerferien. Så kan konfirmanden selv vælge. Fire små sogne har dog valgt at udsætte alle konfirmationer til efter sommerferien.

- Nogle forældre er bange for, at de ikke kan få lokaler, hvis de flytter deres fest. Andre er bange for, at restriktionerne skal ødelægge festen, hvis de beholder en dato tidligt på året, fortæller Dorte Volck Paulsen, provst i Vejle Provsti.

Vi skal huske at sige fra præsten, at man ikke kan dobbeltbooke, så godt spiller orglet heller ikke. Til gengæld er der mange, der har fulgt et andet godt råd.

- Mange har valgt at holde nogle af konfirmationerne på en søndag. Det gør det lettere at få et lokale, fordi mange bryllupper er blevet udskudt fra sidste år, og det er ikke mange, der vil holde bryllup om søndagen, fortæller Dorte Volck Paulsen.

Kolding

Også i Kolding har de fleste sogne tilbudt en ny dato senere på året.

- Som situationen er nu, kan man holde konfirmation under særlige omstændigheder. Men sognene har lært af tidligere nedlukninger, og konfirmanderne skal nok blive konfirmerede på den dag, de har valgt, siger Grethe Wigh-Poulsen, provst i Kolding Provsti.

Alle får besked om datoer af præsten via konfirmationsforberedelsen, som de unge deltager i, oplyser provsten.

Tønder

I Tønder har de ikke lagt sig fast endnu, men præsterne har givet sig selv frem til uge seks, hvor beslutningen falder. Det er også her sognet, der suverænt bestemmer, hvornår man vil holde konfirmation.

- Det er i sognene, at det kirkelige liv leves, og det er helt naturligt, at de selv bestemmer. Det har jeg det helt fint med, fortæller provst Christina Rygaard.

Aabenraa

I Aabenraa Provsti er ikke alle hønsene talt endnu. Men det store sogn i provstiet, Aabenraa Sogn, har besluttet, at hvis forsamlingsforbuddet tillader, at man kan samles 50 eller mere, så holder de fast i den oprindelige dato. Hvis man kun må samles færre end 50, finder kirkerne en ny dato senere på året.

Et par af de mindre sogne, Riise-Rødekro og Løjt-Genner sogne har dog allerede fundet nye datoer senere på året, fordi deres oprindelige dato lå allerede i april.

- Og der tror de ikke på, at det er overstået endnu (restriktionerne.red), fortæller provst Kirsten Kruchov Sønderby.

Skads

I Skads Provsti, der omfatter Esbjerg og Fanø kommuner, er det stadig flydende, hvad de vil stille op.

- Det er mit skøn, og det er altså kun et skøn, at de fleste fastholder den oprindelige dato, men er klar til at tilbyde datoer til efteråret, fortæller provst Kræn Christensen.

- Jeg havde møde med præsterne i sidste uge, men de skal jo også aftale det med deres menighedsråd.

I det hele taget er det slående, hvor borgernært folkekirken fungerer. Det er bogstaveligt talt ens naboer, der bestemmer langt hen ad vejen.

- Og det er godt, at det er sådan. Forholdene er meget forskellige i de forskellige sogne. Hvor stor er kirken, er der konfirmander med særlige behov, er der særligt mange, der skal på efterskole til efteråret, så de ikke kan vente og så videre. Det ved de lokalt, fortæller Kræn Christensen.

Og så lige den med navnet. Hvorfor hedder det Skads Sogn, når Skads nærmest er en forstad til Esbjerg? Forklaringen er, at Kirkeministeriet har valgt at beholde navnet fra det gamle Skads Herred.