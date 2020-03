Utilfredse borgmestre sender protestbrev til regeringen

Det er en flok borgmestre på tværs af partierne, der nu vælger at vise deres utilfredshed med den måde, som regeringen vil fordele pengene på mellem kommunerne i den såkaldte udligningsreform.

Blandt de utilfredse borgmestre er Erik Buhl, (V), fra Varde Kommune.

- Lige nu ser det ud til, at vi mister 38 millioner kroner, og det er langt mere, end vi havde regnet med, fortæller Erik Buhl til TV SYD.

Erik Buhl er en af otte borgmestre her fra regionen, der har skrevet under på protestbrevet, hvor de kommer med otte forslag til en ny måde at fordele pengene på.

Mere omfordeling

Ifølge borgmestrene er der brug for en større omfordeling af pengene, end regeringen lægger op til.

Ellers bliver der ikke mulighed for at give borgerne de samme muligheder for god velfærd, skriver de i brevet.

- Vi mener, at alle kommuner skal have bedre vilkår. Det er vi enige om på tværs af partiskel, siger Erik Buhl.

Ud over Varde har Sønderborg, Tønder, Esbjerg, Hedensted, Horsens, Aabenraa og Fanø også skrevet under på protesten.