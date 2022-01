Uvished om hvornår de må åbne på teater skaber stor frustration og aflyste forestillinger

Må teatre og andre fornøjelsesetablissementer åbne igen på mandag efter fire ugers nedlukning?

Måske.

Den store usikkerhed der lige nu hersker, om hvornår coronasituationen tillader genåbning af kulturlivet, er megafrustrerende, synes de på Vejle Musical Teater. For her kan man ikke bare gå på scenen med kort varsel uden at have øvet i længere tid forud.



Forestilling nu udskudt et år

Det har blandt andet betydet at den planlagte forestilling Cabaret på musicalteateret, nu er blevet udsat et år, fortæller Jens Fausing, der er instruktør og scenograf på stykket.

- Normalt ville der være travlt i systuen, hvor en seks til syv syersker ville sidde her i systuen og knokle med at blive klar til premieren, fortæller Jens Fausing under en rundtur på teatret. Men ikke i dag - der er helt tomt og stille.

Selvom coronarestriktionerne løber ud på mandag, hersker der stor usikkerhed om de forlænges eller ej. Derfor bliver der ikke tid nok til at øve på stykket Cabaret, der skulle have haft premiere 27. januar.

- Det er jo ikke en tænd-sluk-knap. Vi skal bruge tid på at forberede og bruge tid på at øve os, forklarer Jens Fausing.