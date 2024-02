På spørgsmålet om, hvorvidt han er enig eller uenig i ovenstående, svarer han torsdag:

- Jeg synes, at man skal slå koldt vandt blodet. I sidste uge kom der forslag til forskellige modeller.

- Sådan var det også, da vi lavede bilafgifterne om. Det kom der også, da vi lavede om på afgifterne for industrien.

- Det er på samme måde, at vi nu kommer til at se ned i, hvordan landbruget kan blive grønnere i sin produktion. Men vi er ikke ude i at skulle afvikle dansk landbrug. Vi er ude i gerne at ville udvikle dansk landbrug, siger Troels Lund Poulsen.

I regeringsgrundlaget fremgår det tydeligt, at "klimaafgiften skal sikre implementering af udviklingssporet og opfyldelse af det bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren på 55-65 procent i 2030 i forhold til 1990".