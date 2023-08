Ifølge tal fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er der på landsplan i gennemsnit faldet 140,7 millimeter regn i juli. Den tidligere rekord, der er helt fra 1931, lød på 140,0 millimeter.

Noget over landsgennemsnittet ligger vi dog her i Syd- og Sønderjylland. Blot én af vores 14 kommuner har fået mindre end de 140,7 millimeter, mens højdespringerne har fået noget over 180 millimeter.