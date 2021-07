Vaccination: To regioner halter efter de tre andre

Det seneste døgn har Region Syddanmark vaccineret knap 15.000 borgere. I Region Midtjylland er det næsten 17.500 personer, der fik enten første eller anden vaccination.

Selvom det lyder af mange, ligge begge regioner nederst blandt landets fem regioner med hensyn til antallet af førstegangsvaccinerede.

I Syddanmark er 56,7 procent af befolkningen vaccineret første gang, og i Midtjylland er tallet 56,4. Til sammenligning ligger Region Sjælland øverst på listen ved at ahve vaccineret 61,4 procent af befolkningen første gang. På anden- og tredjepladsen kommer Region Nordjylland og Region Hovedstaden med henholdsvis 59,5 og 57,1 procent.

Altså halter syd- og sønderjyderne en smule efter de andre egne af Danmark, når det handler om vaccination.

Arbejdet med at vaccinere befolkningen skrider dog frem, og over to millioner danskere er nu færdigvaccineret.

Yderligere 31.518 har det seneste døgn fået første vaccinestik, mens yderligere 40.492 kan kalde sig færdigvaccinerede.

Det betyder, at 57,7 procent af befolkningen har fået mindst et stik med en vaccine. 34,3 procent - eller hver tredje - er færdigvaccineret.

Region Syddanmark

Antal borgere: 1.224.822

Antal påbegyndt vaccination: 694.708

Påbegyndt vaccination: 56,7 %

Antal færdigvaccinerede: 418.388

Færdigvaccinerede: 34,2 %





Region Midtjylland

Antal borgere: 1.335.296

Antal påbegyndt vaccination: 752.665

Påbegyndt vaccination: 56,4 %

Antal færdigvaccinerede: 444.216

Færdigvaccinerede: 33,3 %





Herunder finder du vaccinationstallene for de 14 kommuner i Syd- og Sønderjylland: