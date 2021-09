Vaccinationerne står stille i Syd - og Sønderjylland

Smitten falder

Mens vaccinetilslutningen står stille, så falder smitten også i det syd - og sønderjyske.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at der de seneste syv dage er registreret 692 nye smittede i vores sendeområde. I går lød det tal på 744. Det er tredje dag i træk, at smittetallet er faldende her i landsdelen.