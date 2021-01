Vaccinecenter: - Ingen vaccinationer går til spilde efter fejl

Selvom Statens Serum Institut ved en fejl ikke har sendt indkaldelser til borgerne, som ellers skulle have fået deres coronavaccination tirsdag, skal alle nok få deres stik med kanylen de kommende dage, lyder det fra projektleder på et af vaccinationecentrene.



- Det kommer ikke til at gå en eneste vaccine til spilde på grund af det her. Vaccinen kan holde sig i fem dag, så vi har nogle dage at køre på, fortæller projektleder ved vaccinationscenteret Kirsten Løth Lysdahl til TV SYD.