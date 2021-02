Vaccinestatus: Region Syddanmark får 10 procent flere doser ud af Moderna

- Vi oplever, at vi kan trække cirka 10 % flere vacciner ud end forskrevet. Der er 10 vaccinationer i hver ampul, men vi kan i gennemsnit trække 11 vacciner ud, så det er rigtig godt, siger Kurt Espersen.

Skal bruges til genvaccination

De 14.800 nye doser skal primært bruges til genvaccinationer. Halvdelen af doserne fra Moderna skal fra mandag bruges til at vaccinere borgere over 85 år.

Kurt Espersen forventer, at de nye leverancer er brugt op i løbet af få dage – Region Syddanmark har dog kapacitet til at vaccinere langt flere personer.

- Vi er klar til at vaccinere i stor stil, hvis vaccinerne bliver leveret. Vi har rigtig meget ledig kapacitet, og hvis vi får vacciner nok, kan vi vaccinere op mod 20.000 om dagen, siger Kurt Espersen.

De mange genvaccinationer og leveringsvanskeligheder får dog konsekvenser for nogle borgere, der allerede var blevet inviteret til at blive vaccineret. Vaccinationerne bliver udskudt et par uger, fordi doserne i stedet skal gå til genvaccinationer.

- Jeg forstår godt, hvis folk synes, det er frustrerende at få udskudt stikket, siger Kurt Espersen.