Vadehavsø får international anderkendelse

Det skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

Det bliver kaldt for buldermørke, når det bliver nat på Mandø. Øen, som ligger mellem Fanø og Rømø, får anderkendelsen fra organisationen, Sky-Park International, som fastlægger en række kriterier for mørket i området.

- Nu bliver det spændende at se, hvad Dark Sky Park kommer til at betyde for Mandø. At kunne tiltrække turister i efterår- og vintermånederne, hvor stjernekiggeriet har de bedste vilkår, spiller selvfølgelig en rolle, men vores udgangspunkt har hele tiden været, at mørket skulle have bedre vilkår på øen, siger formanden for Mandø Fællesråd, Claus Christensen.