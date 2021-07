Vælg hundepasseren med omhu - sådan dækker forsikringen

Når sommeren står for døren, og ferierejsen venter, kommer de mange hundeejere i et dilemma. Skal hunden passes hos naboen eller på en hundekennel? De mange nye hundeejere, der har fået en firbenet tilføjelse til familien i Coronatiden, skal dog være opmærksomme på, at der er stor forskel på, hvordan forsikringen dækker alt efter, hvor hunden bliver passet. Det skriver Ritzau.