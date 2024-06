Vælgerlussing og krads kritik vækker eftertanke

Helt så krads er kritikken ikke hos Andi Helbo Sejersen, der er lokalformand i Hornstrup-Jelling. Han stillede selv op som kandidat til Europaparlamentsvalget og var til stede på Christiansborg på valgaftenen.

- 15,6 procent af stemmerne er i den grad en mavepuster, der også skal give anledning til selvransagelse. Men når langt over en tredjedel af danskerne vælger at blive hjemme, så er der også et kæmpe mørketal. Og per tradition er der også en del af vores vælgere, der kommer i fagbevægelsen, hvor man er meget EU-skeptisk, siger han.

For drastisk

Han mener ikke, at Socialdemokratiets politik fejler noget, men folk kan måske have svært ved at få øje på de socialdemokratiske islæt, når det gælder regeringssamarbejdet med Moderaterne og Venstre, siger han.

- Hvis de har stemt på Socialdemokratiet, så er den politik, som regeringen fører ikke særlig socialdemokratisk. Men sådan vil det jo være, når det er en samlingsregering, lyder det fra Andi Helbo Sejersen.

- Jeg ved godt, at der er nogen, der vil smide en håndgranat og trække sig, men det synes jeg vil være for drastisk. Man har lavet et regeringsgrundlag, og jeg synes, man skylder at være tro mod de aftaler, man har lavet, siger lokalformanden fra Jelling.