Væltede træer og lukkede broer kan forstyrre ferietrafikken

Fredag sætter mange danskere kursen hjem fra vinterferie.

- Det kan betyde en travl dag på vejene mellem klokken 14 og 18. Nogle vil formentlig have travlt med at komme afsted, så de ikke bliver ramt af stormen Otto, siger Peter Bruun-Mogensen, der er vagthavende hos Vejdirektoratet til Ritzau.

Stormen Otto forventes ifølge DMI at ramme Danmark mellem klokken 15 og 23. Den rammer Nordjylland midt på eftermiddagen og bevæger sig igennem Danmark, før den ventes at løje af i løbet af natten.

Peter Bruun-Mogensen regner med, at der lørdag er risiko for, at oprydning efter stormen på vejene kan forstyrre trafikken.