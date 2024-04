Væltet træ plager fortsat togdriften i Østjylland

Et træ væltede ned over køreledningen og har betydet, at der ikke kan køre tog mellem Vejle og Hedensted. I stedet er der indsat busser.



Tidligst klokken 15 forventer DSB at kunne køre på skinnerne igen, fremgår det af en meddelelse på selskabets hjemmeside mandag formiddag.

Situationen med det væltede træ blev kendt tidligt mandag morgen, og virkningen kan mærkes på tværs af landet.



Således er LynPlus-togene aflyst mellem Aarhus og København.

I øvrigt er regionaltogene helt aflyst mellem Fredericia og Aarhus.