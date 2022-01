Vær forsigtig og undgå fyrværkeriskader under oprydning dagen derpå

Når der skal ryddes op efter festen og nattens fyrværkeri er god grund til at tænke sig om for at undgå brande og personskader med fusere.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer til, at man fjerner fusere, så børn ikke bliver fristet til at forsøge at tænde fyrværkeriet i dagene efter nytår - og det er en voksenopgave at fjerne resterne af nattens fyrværkeri.