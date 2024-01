DMI skriver på X, at der er risiko for sne- og isglatte veje i stort set hele landet, og man skal køre forsigtigt og holde øje med Vejdirektoratets trafikkort.

Vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser på X, at der saltes i hele området. Der bliver opfordret til at køre hjemmefra i god tid, og at man mandag morgen kører efter forholdene.