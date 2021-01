Værnepligtige får udskudt deres start en måned

Efterslæb kan indhentes

General Flemming Lentfer fortæller, at de er kede af, at udmeldingen kommer så sent.

- Det skyldes alene, at vi har forsøgt at vende hver eneste sten for at finde en måde, hvorpå alle eller enkelte grupper ville kunne komme ind og aftjene deres værnepligt som planlagt.

- Det er på baggrund af disse grundige overvejelser, at vi ser os nødsaget til at udskyde indkaldelserne, udtaler han på hjemmesiden.

Udskydelsen vil alene medføre et uddannelsesmæssigt efterslæb. Men det kan indhentes, hvis de værnepligtige måtte ønske en videre karriere i Forsvaret, lyder det.

- Udskydelsen, og dermed den afkortede værnepligtstid, vil ikke stille den enkelte værnepligtige ringere i forhold til en eventuel senere ansøgning eller karriere i Forsvaret, lyder det på hjemmesiden.