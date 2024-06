Valgforsker forventer lav valgdeltagelse i dag

Og så har det været småt med meningsforskellighederne blandt størstedelen af partierne.

- Jeg tror, at det er svært for mange vælgere at se forskel på partierne, blandt andet når det gælder klima, hvor alle efterhånden er enige om et reduktionsmål på 70 procent.

- Og hvis man ikke kan se forskel, så kan det virker formålsløst at stemme, siger Kasper Møller Hansen.

Han tror også, at manglen på store profiler kan spille negativt ind, når det gælder valgdeltagelsen.

- Man ser jo også, hvordan partiledere er trådt til og optræder sammen med ukendte kandidater på valgplakaterne for at agere blikfang. Det vidner også om, at kandidaterne fylder mindre i egen ret, siger han.