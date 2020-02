Vandmasserne har skabt forskrækkelse og bekymring i Ribe

Regn, regn og atter regn.

Den seneste tids store regnmængder har sat sine spor i Ribe-området.

Hos Dansk Træemballage i Ribe var det noget af en forskrækkelse, der mødte direktør Orla Poulsen, da han mødte ind mandag morgen.

Lageret stod under 25 centimeter vand.

Da medarbejderne hos Dansk Træemballage i Ribe mødte ind mandag morgen, stod lageret under 25 centimeter vand. Foto: Sofie Dupont, TV SYD

- Jeg har været her i 35 år, og der er så mange rekorder for tiden. Men det her er det værste, jeg har set. Vi har før fået lidt vand ind i fabrikken, men denne gang var det slemt, siger Orla Poulsen.

Selv om medarbejderne hos virksomheden har ligget vandret for at få pumpet vandet ud, så har det ikke været uden konsekvenser for virksomheden i Ribe.

- Vi er oppe at køre igen nu, men det har kostet en halv dags produktion, siger direktør Orla Poulsen.

Medarbejderne hos Dansk Træemballage har arbejdet hårdt på at få pumpet vandet væk fra lageret. Foto: Sofie Dupont, TV SYD

Bekymrede huskøbere

Hos EDC i Ribe mærker man, at de store regnmængder bekymrer potentielle huskøbere.

- Det bekymrer dem, om de får vand i kælderen eller i haven, siger Thomas Gerken, der er ejendomsmægler hos EDC i Ribe.

Ejendomsmægler hos EDC i Ribe oplever, at huskøberne er bekymrede for vandmasserne, når de skal købe hus. Foto: Sofie Dupont, TV SYD

Og det er ikke uden grund, at de mulige huskøbere er bekymret.

- Vi har nogle adresser, der er hård ramt af vand i kælderen, så det er det, huskøberne er nervøse for, fortæller Thomas Gerken.

Hos Dansk Træemballage i Ribe er man begyndt at forberede sig på mere vand. Ifølge vejrudsigten kommer der nemlig mere regn den næste uges tid, så derfor er virksomheden begyndt at forberede sig på vandmasserne.

- Vi er bange for, at det her kan ske om et par dage igen, så vi er i gang med at smide sandsække på vores lille dige.

Gang i affugterne

Men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Hos Den lille maler i Esbjerg, hvor man blandt andet tilbyder skadeservice, har der været stor efterspørgsel på udlejning af affugtere.

- Vi har haft travlt med at udleje affugtere, og i fredags var vi ude at kigge på skimmelsvamp fire steder, og det er meget på én dag for os, siger indehaver Allan Schjern.

Den lille maler i Esbjerg har haft travlt med at udleje affugtere. Foto: Sofie Dupont, TV SYD