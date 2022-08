Vandværk i Horsens under observation efter fund af PFAS i drikkevandet

Skrappere grænseværdier

PFAS er en betegnelse for en række fluorholdige miljøfarlige stoffer, der er svære at nedbryde. Stofferne er skadelige for immunforsvaret og er mistænkt for blandt andet at øge risikoen for visse former for kræft og for ufrivillig abort.

1. januar 2022 skærpede Miljøstyrelsen grænseværdien for fire udvalgte PFAS-stoffer i grundvandet fra 100 nanogram til 2 nanogram per liter. Det er ifølge styrelsen grænsen for, hvornår drikkevandet kan være sundhedsskadeligt.