Varmen vender tilbage – men tordenvejr lurer

Her passerer jorden meteorsværmen Perseiderne, og det kommer til at give utallige lysglimt på nattehimlen. Det anslås, at der vil være mellem 50 og 100 i timen, når sværmen er på sit højdepunkt.

Det kommer han dog ikke til at bruge søndag og mandag aften, for ifølge ham skal stjerneskud opleves med det blotte øje.

Hvis du har planer om at se stjerneskuddene søndag og mandag aften, så har amatørastronomen fra Tvingstrup et par gåde råd. Det første er, at man får læst nøjagtig op på, hvor man helt specifikt skal kigge hen for få noget ud af oplevelsen.

Peter Schrøder elsker at kigge på månen, stjerner og planeter, men stjerneskud er noget, som han gennem tiden også har nydt at kigge på sammen med sin kone.

- Altså man kan ikke udelukke, at der kan være et tyndtliggende lag af skyer højt på himlen, men man vil godt kunne se noget, hvis man er ude og kigge efter stjerneskud, siger hun.

Herefter anbefaler han, at man tager sig god tid til det. Det tager ifølge Peter Schrøder typisk omkring 10-15 minutter, før øjnene har vænnet sig til mørket. Og her i midten af august skal man vente til efter klokken 22.30-23.00, før der er mørkt nok til, at man kan se stjerneskuddene ordentligt.

- Sluk lyset omkring dig og accepter at du skal vænne øjnene til at se i mørket, for så er det næsten umuligt at undgå at se stjerneskud, siger han.