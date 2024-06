Varmt vejr på vej mod Sønderjylland

Selvom kalenderen fortæller, at det er sommer, så har temperaturene haft svært ved at nå op over 20 grader i denne uge.

Der er dog reelt sommervejr på vej mod Danmark og ikke mindst Sønderjylland i næste uge.

TV 2 Vejrets prognoser peger nemlig på, at temperaturene kommer til at stige dag for dag frem mod en foreløbig varmekulmination torsdag og fredag, hvor temperaturerne kan nå op på 30 grader lokalt.

På tværs af landet forventes temperaturerne at ligne hinanden i løbet af dagene i den kommende uge.

Prognoserne peger dog på, at man i Sønderjylland vil kunne snige sig en til tre grader højere op i temperature end de øvrige landsdele.

Det er dog med at nyde varmen, for en koldfront forventes at drive ind over landet i den kommende weekend.