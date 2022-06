Varsel om kraftig regn i seks sydjyske kommuner

Efter en særdeles varm lørdag med sommervejr i top, er et helt andet og sjaskvådt vejr på vej. Det starter natten til søndag og fortsætter hele formiddagen.

Det er især de sydlige og østlige dele af landet, der ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) bliver ramt af ganske kraftig regn.



DMI har derfor sendt et varsel ud om voldsomt vejr, hvilket betyder, at man skal være opmærksom på, at "vejrudviklingen kan påvirke omgivelser og udendørsaktiviteter".