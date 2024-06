Faktisk kommer det til at blæse så meget, at TV 2 Vejret har udsendt et varsel om kraftige vindstød.

I løbet af eftermiddag vil der dog være perioder med sol i eftermiddag i det syd- og sønderjyske.

Temperaturen kommer til at ligge mellem 11 og 15 grader, men ifølge TV 2 Vejret kommer det på grund af den kraftige vind til at føles en del koldere, end det er. Derfor anbefales det at iføre sig en vindtæt jakke, hvis man eksempelvis skal ud for at stemme til EU-parlamentsvalget i dag.