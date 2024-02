Temperaturerne forventes at ligge lige over frysepunktet, så selvom det samtidig vil være meget blæsende, forventes det ikke, at sneen vil fyge.



Udbredt snefald fredag eftermiddag og aften

I løbet af aftenen vil temperaturen stige i Syddanmark, hvor sneen i aftentimerne efterhånden går over i slud og måske også regn.

Til gengæld forventes det fortsat at vælte ned med sne i særligt den centrale del af Jylland, hvor områder vest for både Vejle, Hedensted og Horsens forventes at blive særlig ramt..