Varsel om snefygning hele dagen

En frisk vind til kuling fra øst er med til at flytte rundt på den sne, der allerede er faldet derude. Det kan betyde, at især mindre veje kan være svære at passere. Ifølge politiets vagtchefer hos både Sydøstjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi virker det til, at de fleste af os har fulgt de gode råd om at være påpasselige i trafikken i løbet af mandag aften og nat.

- Vi har ikke haft en eneste henvendelse om problemer i forbindelse med sneen i løbet af mandag aften og nat, fortæller Torben Møller, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.