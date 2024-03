Varsel om tæt tåge

Varslet gælder fra klokken 22 lørdag aften og frem til søndag formiddag klokken 11.00.

Der er risiko for tåge med sigtbarhed ned til 100 meter.

Varslet om tågerisiko kommer efter en lørdag, der til tider har vist sig fra den smukke side med solskinsvejr flere steder. Især i den sydvestlige del af landet.

Vejret søndag byder mest på gråt vejr med perioder med regn. Enkelte steder kan solen dog bryde frem i dagens løb, lyder det fra DMI-meteorolog Jesper Eriksen.

Han tilføjer dog, at man overordnet for weekendens vejr kan sige, at fordelingen af sol og skyer er noget usikker. Og at man derfor kan håbe på, at søndagens vejr overrasker positivt.