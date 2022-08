Varsel om torden og skybrud - Syd- og Sønderjylland går i store dele fri

Det betyder dog ikke, at man lykkeligt kan pakke paraplyen væk, hvis man befinder sig i en af de andre kommuner i vores landsdel.

Hvis man kigger på DMI, er der nemlig risiko for lokale skybrud, hagl og torden. Risiko er ikke det samme som et varsel, men en melding om voldsomt vejr, der kan udvikle sig til et varsel.

Uanset hvor i landet du befinder dig, kan det dog være en god idé at være opmærksom på, at lavtliggende områder som for eksempel kældre, vejbaner og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes.