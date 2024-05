Vejarbejde fra søndag og otte uger frem på motorvej

I første etape vil der blive arbejdet på vejbanerne i sydgående retning mellem Motorvejskryds Kliplev og frakørsel 75 Bov. Motorvejskryds Kliplev er dér, hvor Sønderjyske Motorvej krydser Sønderborgmotorvejen.

Under arbejdet bliver den sydgående trafik ledt over i nordgående spor med ét farbart spor i hver retning, og frakørselsrampen i sydgående retning ved frakørsel 74 Kruså bliver spærret. Frakørselsrampen i sydgående retning ved frakørsel 75 Bov vil også i perioder være spærret, mens rasteplads Oksekær V kommer til at være spærret hele døgnet i arbejdsperioden.

Arbejdet i anden etape begynder søndag den 9. juni og kommer til at foregå på vejbanerne i nordgående retning mellem tilkørsel 75 Bov og Motorvejskryds Kliplev. Ligesom på de øvrige etaper vil arbejdet primært blive udført mellem klokken 17.00 og 06.00 med undtagelse af én enkelt dag, hvor det vil være nødvendigt også at holde strækningen afspærret i dagtimerne.



Den tredje og sidste etape af asfaltarbejdet begynder tirsdag den 25. juni og kommer til at foregå i Motorvejskryds Kliplev samt til- og frakørsel 73 Kliplev i nordgående retning. Under arbejdet vil frakørselsrampen fra Sønderjyske Motorvej i nordgående retning til Sønderborgmotorvejen være spærret, og det samme vil være tilfældet for tilkørselsrampen fra Sønderborgmotorvejen til Sønderjyske Motorvej i nordgående retning. Ramperne i nordgående retning ved til- og frakørsel Kliplev vil ligeledes være spærret i arbejdsperioderne.



Vejdirektoratet opfordrer bilister til at holde sig opdateret på Vejdirektoratetes trafikkort.