Vejdirektoratet vil nu finde uønskede planter med kunstig intelligens

Det sker ved hjælp af kunstig intelligens udviklet af det esbjergensiske firma, Trifork.

Vejdirektoratet er gået sammen med Sverige og Island, om at udvikle kunstig intelligens, der kan registrere invasive plantearter, så de kan bekæmpes, før de kvæler den naturlige flora.

- Vi har store forventninger til, at teknologien kan hjælpe os med at bekæmpe arter, som har en negativ effekt på biodiversiteten. (...) Målet er at gøre algoritmerne så gode, så vi kan registrere de invasive plantearter i al slags vejr og under forskellige lysforhold, og hvor de kun lige er kommet frem. Dermed kan vi hurtigt sætte ind med bekæmpelsen, inden arterne overtager et område, siger Christina Steenbeck, der er biolog ved Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse.



På sigt er det meningen, at det særlige kamera også skal lære at genkende trafikdræbte dyr, så Vejdirektoratet kan få bedre data for, hvor det er særligt svært for dyrene at krydse vejene.