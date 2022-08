Vejle og Kolding er med i kapløbet om at blive Danmarks vildeste kommune

I halvandet år har landets 98 kommuner arbejdet været med i en ny folkebevægelse for at skabe mere vild natur - både til lands og til vands - i håbet om at vinde titlen som Danmarks vildeste kommune og en million kroner.

Mere plads til naturen

Resultatet af konkurrencen er biodiversitetsprojekter, der har sørget for at give naturen mere plads. Vilde blomsterbede, højt græs og lange kvashegn er at finde i hele Danmark, siden Lea Wermelin satte gang i konkurrencen i marts 2021.