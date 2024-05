Vejle taber til Randers og misser Europa-playoff

Kronjyderne kom frem til flere store muligheder, men Vekic gjorde en god figur i målet med flere gode aktioner.

Tættest på i første halvleg var Randers efter 35 minutter, da Mohammed Fuseini serverede bolden perfekt til holdkammeraten Muamer Brajanac helt fri i det lille felt.

Igen leverede Vekic i Vejle-målet dog en fremragende redning på Brajanac' forsøg.

Anden halvleg var ikke en lige så åben affære, men Randers var stadig i den styrende rolle.

Intenst pres

Som afslutningen nærmede sig, blev Randers-presset mere intenst.

Et kvarter før tid kom Viborg foran 2-1 mod OB, og den besked fik de også hos Randers, der med det resultat var tvunget til sejr for at fastholde syvendepladsen.

Der gik dog ikke mere end et par minutter, før hjemmeholdet kom på sejrskurs og tilbageerobrede playoffpladsen.

Et Randers-hjørnespark endte i hovedet på Raul Albentosa, der sendte bolden den forkerte vej og i eget mål.

Fire minutter før tid fik Fuseini en ny friløber. Denne gang trak Vejles Marius Elvius i nødbremsen og rev angriberen om kuld, hvilket kostede en tidlig tur i bad.

Det slog den sidste luft ud af Vejle, der ikke havde meget at komme med i slutminutterne, hvor Vekic i målet igen afviste flere store Randers-omstillinger.