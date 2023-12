For blot to måneder siden oplevede regeringspartiet sin dårligste måling hos Voxmeter nogensinde. Men mandag er partiet målt til 11,3 procent, hvilket er en fremgang på et par procentpoint.



Den statistiske usikkerhed er på 1,9 procent. Det vil sige, at Venstre står til mellem 9,4 og 13,2 procent af stemmerne, hvis der var valg nu. Partiet har dog ligget på nogenlunde samme niveau i tre målinger.