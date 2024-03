Venstre vil forlænge den midlertidige grænsekontrol

Nu vil Venstre igen forlænge den.

- Det er afgørende for Danmark, at vi holder snor i, hvor mange og hvem der kommer til vores land. Derfor skal den illegale migration selvfølgelig bekæmpes, lyder det fra Troels Lund Poulsen.

Venstre fremhæver, at Europa i øjeblikket oplever Europa et enormt migrantpres, og den russiske præsident, Vladimir Putin, bruger aktivt migranterne til at forsøge at destabilisere EU.

I april 2023 omlagde regeringen grænsekontrollen, så den i højere grad fokuserer på kriminalitetsbekæmpende indsatser frem for indrejsekontrol.



Troels Lund Poulsen erkender, at grænsekontrollen er "generende for særligt de sønderjyder, der pendler over grænsen hver dag".

- Og i den ideelle verden var en grænsekontrol heller ikke nødvendig.

Forlængelsen er endnu ikke aftalt endeligt i regeringen, men justitsminister Peter Hummelgaard (S) varsler, at regeringen tager stilling til forlængelsen inden udløbet i maj.