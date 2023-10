Venstreformand: CO2-afgift på landbrugsproduktion nødvendig

Skal sikre reduktion af drivhusgasser

Her lyder det blandt andet, at Danmark skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent, i forhold til den udledning der var i 1990, og at Danmark skal være klimaneutral senest i 2050.

Landbruget står for cirka en tredjedel af den danske udledning af drivhusgasser.

Ritzau har mandag aften været i kontakt med Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen, der tidligere har udtalt sig kritisk om en afgift på landbrugsproduktionen, men han ønsker ikke at udtale sig om udmeldingen fra Jakob Ellemann-Jensen.