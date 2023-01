Venstrekoryfæet fra Kruså foreslår at afskaffe 2. pinsedag

- 2. pinsedag er heller ikke hellig, og den ville måske være et mere oplagt forslag end store bededag, for den bruges ikke til noget.

- Der er mere kultur og tradition omkring store bededag end om anden pinsedag, og jeg tror, at kirken ville have mere forståelse for at fjerne anden pinsedag, siger Bertel Haarder.

Genopstiller ikke

Bertel Haarder, der selv har været kirkeminister, genopstillede ikke ved seneste folketingsvalg, men følger stadig den politiske debat.

Han forstår ikke alle de hårde ord, som forslaget om en afskaffelse af store bededag har fået med på vejen.

Blandt andet har tidligere Venstre-minister Birthe Rønn Hornbech meldt sig ud af Venstre i protest mod partiets planer om at skippe helligdagen i samarbejde med resten af regeringen.

- Jeg synes, at det, der er sket i de sidste uger, hvor man går ind og vil bestemme over arbejdsmarkedets parter ved at afskaffe store bededag, det er så uliberalt, sagde hun til Ritzau sidste søndag.