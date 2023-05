Venstres bagland hylder vikarerne efter Ellemanns comeback

- Jeg kan ikke bruge superlativer nok til at beskrive den indsats, som Troels (Lund Poulsen, red.) og Stephanie (Lose, red.) har udført. Det kan jeg ikke, siger Jens Nicolai Vejlgaard, Venstres formand i Region Midtjylland.

Jakob Ellemann-Jensen skrev torsdag formiddag på Facebook, at han vender tilbage som formand og forsvarsminister 1. august efter en længere sygemelding med stress.

Også Anders G. Christensen, som sidder i Venstres hovedbestyrelse, har været begejstret for duoen, som tog over, da Ellemann 6. februar meldte sig syg.

- Troels og Stephanie har gjort det formidabelt godt, mens han har været væk. Stephanie er en fantastisk drivkraft og et stærkt holdepunkt for Venstre. Så hvem ved? Det kan være, at hun skal tættere på nu.