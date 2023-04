Ventet møde om ny ejendomsvurderingslov var en fuser - kommer med opfordring

- Det var i bund og grund bare et orienterings- og statusmøde. Det blev kaldt ind for længe siden. Når man er i gang med at implementere en lov på 1.000 sider, så er det klart, vi løbende bliver informeret om implementeringen gennem møder.



Det afspejler dog ikke den udtalelse, som TV SYD modtog dagen før mødet fra Venstres næstformand og fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V):



- Vi har i regeringen aftalt, at skatteministeren nu tager en drøftelse med partierne om udmøntningen af de nye skatteregler for landejendomme. Vi står selvfølgelig på mål for det nye boligskattesystem, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, men implementeringen skal selvfølgelig være knivskarp. Den proces, der lige nu kører vedrørende landejendommene har skabt massiv bekymring og usikkerhed for de mennesker og familier, det handler om, skriver hun.