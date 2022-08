Verdensmestre for første gang: Lokalt islæt i VM-triumf

Efter sejren blev rytterne interviewet live på stadion og her var der tydeligvis glæde hos de danske ryttere over at vinde på hjemmebane i Danmark.

- Vi har brugt hver eneste vågne time på at blive bedre og opnå vores mål. Jeg er virkelig stolt over at stå her i dag med de her tre fantastiske piger, de har gjort det fantastisk, lød det blandt andet fra en storsmilende Daniel Bachmann Andersen.