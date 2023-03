Vermund: - Det er helt rimeligt, hvis man tænker, det er noget rod

Hvordan har det været at følge dit parti, siden du forlod formandsposten i januar?

Det har været en hård periode. Det har været lidt som at se en trafikulykke i slowmotion. Det er dels barskt at være vidne til, fordi det er et parti, som jeg har været med til at stifte fra bunden. Det er også hårdt, fordi jeg ved, at der er mange medlemmer, frivillige, byrådsmedlemmer og regionsansvarlige, som hver dag kæmper for at føre Nye Borgerliges politik igennem i kommuner og regioner. Og alle de mennesker – og den dagsorden, vi er sat i verden for at løse - svigter man, når partiet lider skade. Så det har været en barsk periode.

Over 15.000 vælgere har stemt på dig her i Syd- og Sønderjylland. Du taler selv om svigt, og måske nogle af vælgerne også føler sig svigtet. Når nu du alligevel stiller dig til rådighed som formand igen, hvad skulle der så til for, at du i januar forlod posten?

Jeg havde fra begyndelsen, siden jeg stiftede partiet, sagt, at jeg ville stille mig til rådighed som folketingskandidat i én – maks to – valgperioder. Derfor var det også naturligt for mig at sige, at jeg ville give stafetten som formand videre til en anden i tide. Da jeg gjorde det, sagde jeg også, at jeg ville glæde mig til at kaste mig over konkrete politiske dagsordener, som er særligt vigtige for syd- og sønderjyderne. Det er jo vanvittigt mange mennesker, der har stemt personligt på mig, og det er jeg stolt og ydmyg over. Der er store udfordringer, der skal løses. Der er en grænsekontrol, der både generer de pendlere, der bor i området. Men som også stadig er så ineffektiv, at illegale immigranter og kriminelle udlændinge kan vandre ind over grænsen. Så den skal vi have bugt med. Vi har en landbrugspolitik, som stille og roligt afvikler vores landbrug. En udsigt til nogle CO2-afgifter, som får stor betydning for landdistrikterne. Vi har et problem i forhold til arbejdskraft, som handler om uddannelse i Syd- og Sønderjylland. Så der er rigtig mange dagsordener, som er er vigtige at løfte. Det ville have været lettere for mig at kaste mig helhjertet ind i, hvis jeg ikke skulle være formand for hele partiet og dermed hele landet. Nu stiller jeg mig til rådighed som formand. Det gør jeg ikke, fordi jeg fravælger at arbejde for syd- og sønderjyderne, men det gør jeg for at forsøge at få styr på det parti, som den tidligere formand har svigtet.

Hvordan får du vælgerne her i det sydjyske til at stole på, at de trygt kan sætte kryds ved dig og Nye Borgerlige igen?

Jeg tror ikke, der er nogen vælgere, som bare er trygge og har tillid til, at en politiker agerer som han eller hun har sagt. Det kræver, at man viser, at man er der og siger, hvad man mener og gør, som man siger. For mig handler det om integritet. Jeg forventer, at det tager noget tid, før vi får vendt skuden. Jeg synes, det er helt rimeligt og legitimt, hvis man sidder og tænker, at det er noget rod. Nu har jeg en opgave i - om muligt endnu større end før - at vise, at vi gør, som vi siger, og at man kan stole på os. Det handler om at gøre det i hverdagen. Jeg plejer at sige ”show it – don’t tell it”, men det kræver tid.

Lars Boje Mathiesen blev afsat ifølge hovedbestyrelsen fordi han havde noget uhørt høje økonomiske krav. Hvad har du af krav, hvis du skal tilbage som formand?

De krav, jeg har stillet, er nogle krav, der handler om, hvordan vi kan organisere os, så vi får mere fokus på det politiske og mindre fokus på det, som har skabt noget ballade her den sidste periode. Men det er ikke økonomiske krav. Det er bare, hvordan vi organiserer os og fordeler opgaverne i partiet. Det er noget af det, jeg har talt med hovedbestyrelsen og folketingsgruppen om, at når vi nu står i den her situation, er det en anden end for tre måneder siden, eller bare da vi var fire folketingsmedlemmer.

Lars Boje Mathiesen har skrevet på Facebook, at han overtog et parti i ruiner. Det må lede tilbage til dig, hvis man skal tro på det. Hvad skal du gøre anderledes nu?

Lars Boje Mathiesen overtog et parti, der var stiftet fra bunden, som mod alle odds blev opstillingsberettiget, og som kom ind og gik frem. Det var der, vi stod, da Lars Boje Mathisen overtog som formand. Siden han meldte sig som formandskandidat, har vi mistet Mikkel Bjørn Sørensen. Vi har haft en situation om vores næstformand, som først trådte fra og derefter forlod partiet. Nu har vi så en situation, hvor Lars Boje Mathisen har sat en pistol for panden på hovedbestyrelsen og afkrævet noget, som ikke kun er uetisk og ublu økonomisk, men som også ifølge eksperter ville være decideret ulovligt, hvis hovedbestyrelsen var gået med til det. Så det er hans ansvar.

Han peger på noget intern rod. Er der noget, du skal ændre på denne gang for at få ro på internt.

Der er klart et behov for det. Vi satte allerede noget i gang, inden jeg trådte fra. Vi satte gang i noget, vi kalder ’forandring og fornyelse’. Det handler om at få decentraliseret partiet og få noget mere ansvar ud til de mange folk, der sidder ude i landet. Da vi stiftede partiet, var vi tre medstiftere, og i dag er vi mange tusinde medlemmer. Det kræver en anden organisation. Dét arbejde forventer vi bliver afsluttet ved årsmødet i efteråret. Det er nogle organisationsændringer, der er på vej. I forhold til mig som leder og formand vil det altid være op til medlemmerne og folketingsgruppen at vurdere, om jeg er egnet til opgaven og har deres tillid, og om de mener, at jeg er den rigtige. Selvom jeg stiller mig til rådighed som formand, er det ikke givet, at medlemmerne vælger mig som formand. Men hvis de gør det, kommer jeg til at arbejde solen sort for at få genrejst partiet og for at få genrejst det borgerlige Danmark. Der er ikke kun et Nye Borgerlige, der er svækket, der er også et borgerligt Danmark generelt der af andre årsager er svækket. Det kræver alle mand på dæk, hvis vi skal genrejse det borgerlige Danmark, føre en borgerlig kulturkamp og få løst udlændingeproblematikken fra bunden.

Hvad kommer der til at ske nu?

I denne uge kommer der et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen skal tage beslutning om, hvorvidt der skal holdes en ekstraordinær generalforsamling og i givet fald hvornår. Og ved sådan en generalforsamling er det jo, at formandskandidater kan stille sig til rådighed, og så bliver der afholdt et valg blandt medlemmerne. Det er en mulighed for, at der også er andre, der kan stille op. Det er ikke sådan, at fordi jeg stiller mig til rådighed og har været formand før, så valser jeg bare ind på scenen. Vi er en demokratisk organisation, og man er ikke formand, før man er valgt. Når man så er valgt, så skylder man også at varetage den opgave med respekt og ydmyghed, og det har jeg tænkt mig at gøre i modsætning til det, vi har set den sidste måneds tid.