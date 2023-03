Vermund kan ikke gå helhjertet ind i Syd- og Sønderjylland

Der er ellers mange politiske emner at kaste sig over, som hun lister op i sin fulde længde i interviewet her.

- Det ville have været lettere for mig at kaste mig helhjertet ind i, hvis jeg ikke skulle være formand for hele partiet og dermed hele landet. Nu stiller jeg mig til rådighed som formand. Det gør jeg ikke, fordi jeg fravælger at arbejde for syd- og sønderjyderne, men det gør jeg for at forsøge at få styr på det parti, som den tidligere formand har svigtet, siger Pernille Vermund.

Ved et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i denne uge skal det besluttes, om der skal holdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal vælges en ny formand.