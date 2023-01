Vermund stopper som formand for Nye Borgerlige

- Jeg har (...) meddelt vores medlemmer, vores folketingsgruppe og vores dygtige ansatte, at dette bliver min sidste periode i Folketinget – og at jeg allerede nu vil anbefale Nye Borgerliges medlemmer at vælge den formand, der skal føre partiet videre frem i den valgperiode, der nu for alvor går i gang, skriver hun i et blogindlæg på partiets hjemmeside.

Pernille Vermund var med til at stifte partiet i 2015 og er altså ved det nyligt overståede folketingsvalg valgt ind i Sydjyllands Storkreds med 15.375 personlige stemmer.