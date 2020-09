Veterankoordinatorer: Husk nu de pårørende

Lørdag meddelte Mette Frederiksen, at der skal gøres en ekstra indsats for de 60.000 veteraner, der siden 1948 har været udsendt for Danmark.

Vi kan gøre det bedre. Især for de pårørende. Mogens Hertz Østergaard, veterankoordinator, Haderslev Kommune

Men for hver udsendt er der pårørende, og de er blevet overset, mener flere veterankoordinatorer.

- Man er først for nyligt begyndt at tænke på de pårørende, og det er noget, man skal have mere fokus på fremadrettet, siger Kim Andersen, der er veterankoordinator i Sønderborg Kommune.

Læs også Oberst på flagdag: - Det betyder mere, end man lige tror

Som veterankoordinator er han med til at hjælpe veteraner og pårørende både som guide, bisidder og mentor. Her har han set, at de pårørende ofte ryger ud på sidelinjen, når veteranen kommer i behandling.

Noget som kunne undgås, hvis der var et større fokus på de pårørende omkring veteranen.

- Hele familien skal have hjælp, så de ikke pludselig står uden at kunne genkende deres ægtefælle eller forælder, og ikke ved hvad der foregår, siger han.

Behov for samarbejde

Haderslev Kommune er med 747 veteraner den kommune i TV SYDs sendeområde, hvor der bor flest veteraner. Her oplever veterankoordinator Mogens Hertz Østergaard, at der er et stigende antal pårørende, der kontakter ham.

- De ringer jo ikke for ingenting, og vi kan gøre det bedre. Især for de pårørende, siger han.

Han peger på, at alle bliver påvirket, når en i familien har det dårligt. Derfor skal være mere opmærksomhed på de pårørende og på samarbejde mellem kommunerne og behandlingstederne for veteraner.

Læs også Sommerlejr for tidligere soldater: Corona-krisen er ekstra svær for hårdt ramte veteranfamilier

I Haderslev Kommune har man allerede taget de første skridt med en samarbejdsaftale med Veterancentret. På den måde er det blevet nemmere for kommunen at hjælpe pårørende videre til samtalegrupper og møder hos Veterancentret.

Evaluering skal hjælpe regeringen på vej

Alle landets veterankoordinatorer været med til en evaluering af Danmarks veteranindsats, som Forsvarets Veterancenter udgav d. 14. august. Den skal hjælpe regeringen med at afgøre, hvor der er behov for en styrket indsats.

I august afsatte forsvarsminister Trine Bramsen (S) og Folketingets forsvarsforligskreds 50 millioner kroner til indsatsen for danske krigsveteraner. Hovedparten af pengene skulle gå til målrettede indsatser for de særligt hårdt ramte veteraner.