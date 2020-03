"Vi lander i Fleggaard": Sådan spiller du Fortnite på sønderjysk

Tekst: Nikolaj Toftgaard Jespersen | Video: Jonas Borch Kragh

Når børn og unge spiller Fortnite, bliver der brugt ord og udtryk, som kun gamere kan forstå.

Men hvad sker der, når man sætter en sønderjysk forælder til at oversætte spiludtryk fra Fortnite-universet til klingende sønderjysk?

Det giver Peter Holm Jakobsen fra denne sæson af 'Tæv Din Teenager' her sit bud på sammen med Jørgen Bjørn, der coach for de fire forældre i tv-programmet. Når Peter spiller det populære computerspil, så bruger han sine egne udtryk for bedre at kunne følge med.

Så hvad betyder det, når han siger: "Vi lander i Fleggaard" eller vi skal "finn naw gods"? Få svaret her.